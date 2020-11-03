17-летний житель Кобрина отправится под суд за надругательство над государственным флагом

В прокуратуре посчитали предъявленное обвинение обоснованным и оставили меру пресечения в виде подписки о невыезде без изменения. Напомним, 23 сентября в Бресте возле кинотеатра "Беларусь" во время несанкционированного массового мероприятия подросток поджег флаг, смял его и разорвал на части. Происходящее зафиксировала видеокамера. В прокуратуре сообщили - парень учится на втором курсе лицея, родители в разводе, воспитывается матерью, в сентябре прошлого года задерживался за распитие спиртных напитков в общественном месте. Как пояснил сам задержанный, под влиянием соцсетей он отправился на митинг со знакомым. Причину поступка объяснить не может - поддался влиянию толпы. Уголовное дело направлено в суд.