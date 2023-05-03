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19-летний минчанин надругался над 9-летней девочкой
Минчанин надругался над девятилетней девочкой, пишет БЕЛТА.
Оперативники в сфере нравов Октябрьского РУВД задержали 19-летнего минчанина, который совратил девятилетнюю девочку. Сообщается, что обвиняемый был в гостях у приятеля в одном из общежитий. Он пригласил потерпевшую, которая также проживала там, в актовый зал, где надругался над ней. О сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней стало известно, когда мужчину привлекли к ответственности за имущественное преступление. Оперативники изучили его телефон, где и увидели переписку с девочкой.
В отношении 19-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других потерпевших.
Фото:pixabay.com