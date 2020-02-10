1 800 литров спирта изъято с начала года в Минской области

Почти 2 000 литров спирта изъяли бойцы БЭП с начала года в Минской области. Один из последних случаев - в Слуцком районе. 500 литров и еще 200 бутылок водки перевозил в своем автомобиле местный житель. Емкости с алкоголем не были обозначены акцизными марками нашей страны.



Правоохранители отмечают, что контрафакт в Беларусь, как правило, привозят из России. По последнему факту проводится проверка. Спирт изъят, его исследуют эксперты, перевозчика ждет штраф.



