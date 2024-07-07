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20 ударов ножом нанес минчанин сожительнице в порыве ревности
Мера пресечения в виде заключения под стражу санкционирована в отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, которого обвиняют в угрозе убийством и истязании сожительницы, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
В тот день обвиняемый был выпившим и устроил скандал сожительнице. Повод - женщина якобы изменила ему, пока он избавлялся от пагубной привычки в ЛТП. Словесная перепалка вскоре переросла в рукоприкладство: фигурант стал душить перепуганную жертву, апосле не менее 44раз ударил ее рукой по различным частям тела и нанес около 20ударов ножом. Свои действия он сопровождал различными угрозами, втом числе убийством и причинением тяжких телесных повреждений.
Злоумышленника задержали, вотношении него возбудили уголовное дело.
"Обвиняемый нигде официально трудоустроен не был, ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений",- прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун.- Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.186 УК Республики Беларусь ("Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества") ич.1 ст.154 УК ("Истязание"). Вотношении обвиняемого санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу".
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