20 ударов ножом нанес минчанин сожительнице в порыве ревности

Мера пресечения в виде заключения под стражу санкционирована в отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, которого обвиняют в угрозе убийством и истязании сожительницы, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

В тот день обвиняемый был выпившим и устроил скандал сожительнице. Повод - женщина якобы изменила ему, пока он избавлялся от пагубной привычки в ЛТП. Словесная перепалка вскоре переросла в рукоприкладство: фигурант стал душить перепуганную жертву, апосле не менее 44раз ударил ее рукой по различным частям тела и нанес около 20ударов ножом. Свои действия он сопровождал различными угрозами, втом числе убийством и причинением тяжких телесных повреждений.