21-летний парень утонул в гомельском озере

Мужчину водолазы ОСВОДа нашли в 8 метрах от берега. По информации МЧС, им сообщение о ЧП поступило накануне. В то же время паблик социальной сети "ВКонтакте" приводит другую информацию. Якобы трагедия произошла на озере Восьмерка в районе так называемой Якубовки. Там парень неудачно прыгнул с трамплина и утонул, было это еще вечером 12 июля. Обстоятельства произошедшего уточняются, возможно, будут привлечены и специалисты Следственного комитета.



