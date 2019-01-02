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27 человек пострадали от петард и фейерверков за два дня новогодних праздников
Сегодня милиция, спасатели и медики рассказали, как прошли новогодние гулянья. Несмотря на то, что торжества обошлись без серьезных происшествий и преступлений, некоторые люди обращались за помощью к врачам с термическими ожогами и другими последствиями после использования пиротехники. В частности, 27 человек пострадали от петард и фейерверков за два дня новогодних праздников. Владимир Королев собрал всю новогоднюю статистику.
Волшебный праздник объединил всех. По доброй традиции новогодняя ночь у белорусов прошла безопасно - ни одного уголовного дела и массового конфликта.
Но вот пиротехника в Новый год все же доставила проблем белорусам. Медикам пришлось обратить больше своего внимания именно на травмы от фейерверков и петард. По стране - 27 пострадавших, каждый третий из них - ребенок, самой маленькой девочке нет и трех лет. Почти все происшествия случились 1 января.
За происшедшие праздничные выходные произошло 830 аварий на дорогах страны, 6 человек погибли, 3 десятка были травмированы. А вот на новогодних площадках царила поистине мирная и неконфликтная обстановка, отмечают в милиции и МЧС. Возможно, поэтому у журналистов возник вопрос, может кто-либо из отдыхающих сам обратился в вытрезвитель. На что представители служб лишь улыбнулись.
Все экстренные службы в Новогоднюю ночь были переведены на усиленный режим несения службы. Такие же меры безопасности будут приняты и в Рождество.
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