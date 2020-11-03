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31-летний дебошир разбил пять машин у здания милиции в Гродно

Выпил, почитал телеграм-канал, впечатлился. Да так сильно, что разбил пять машин у здания милиции в Гродно. По горячим следам задержан 31-летний дебошир. По сообщению МВД, живет мужчина рядом с райотделом. В качестве орудия задержанный использовал деревянную биту. К слову, ранее он имел проблемы с законом за угон и кражи. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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