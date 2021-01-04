Три человека погибло и три травмировано. ГАИ работает в усиленном режиме. На особо опасных участках дорог дежурят патрули. В столице также инспекторы следят за выполнением скоростного режима, напоминают правила дорожного движения водителям. Особый контроль - за шоферами в состоянии алкогольного опьянения.

Плохая видимость на дорогах из-за тумана

А сегодня ситуацию на дорогах усложняет туман. Во время движения в условиях плохой видимости следует быть максимально осторожными. Туман и мокрый снег уменьшают время реакции водителя в несколько раз. Чтобы обозначить себя, ГАИ просит включать ближний свет и противотуманные фары.