7 человек провалились под лед в Беларуси за полтора месяца нового года

6 из них удалось спасти сотрудникам ОСВОД, в том числе благодаря современной технике. Переменчивая погода создает иллюзию прочного льда, в такую ловушку за зиму попадали не только рыбаки, но даже дикие животные. Скачки температуры создают эффект двойного льда, когда между его несколькими слоями собирается вода. Таким образом даже большая толщина морозного зеркала не становится показателем его надежности.



Найти болевые точки кристального панциря водоемов отправилась и съемочная группа Агентства теленовостей. Закончился ли большой эксперимент полным провалом под лед, узнаем сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".