7 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП, 2 человека погибли в лобовой аварии, водитель Ford врезался в столб - обзор дорожных происшествий

Полоцкий р-н

Не справился с управлением, выехал на встречку и угодил в лобовую аварию. В Полоцком районе в ДТП погибли 2 человека. Трагедия произошла сегодня утром на

автодороге Полоцк - Минск вблизи деревниСеменец. По предварительной информации, 61-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. В результате столкновения пассажиры последнего авто (71-летний мужчина и 72-летняя женщина) погибли на месте, 48-летний водитель в больнице.

Витебский р-н

Серьезная авария в Витебском районе - там пострадали 7 пассажиров маршрутки. ДТП произошло сегодня утром в районе деревни Курино. По информации ГАИ, 62-летний водитель микроавтобуса Vokswagen, после перестроения влетел в попутный МАЗ. В результате аварии 7 пассажиров были переданы медикам. Как сообщают в Минздраве, на месте происшествия работали 3 бригады скорой медицинской помощи. У пострадавших сочетанные травмы: черепно-мозговые, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Житковичский р-н

Еще одна авария на встречке - в Житковичском районе, 20-летняя девушка-водитель "ауди" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Ауди-80". В результате ДТП водитель первого авто, а также пассажир второго с травмами госпитализированы.

Минск

В Минске водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла накануне вечером. Сообщается, что водитель Ford при проезде перекрестка с улицей Академическая, выехал за пределы дороги и влетел в осветительную мачту. Мужчина оказался зажат в салоне. На помощь пришли спасатели. Пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что стаж вождения у виновника ДТП менее 2 месяцев.

Автоледи на "мерседесе" не пропустила такси и устроила аварию. Инцидент произошел в столице. Предварительно, женщина на немецком авто при повороте направо не уступила "Джили". От удара автомобиль-такси отбросило за пределы дроги, где он протаранил осветительную мачту. Впрочем, в ДТП никто не пострадал, лишь автомобили получили механические повреждения.

Рогачев

В Рогачеве под колеса угодила пенсионерка - она в больнице. Все произошло утром - водитель LandCruiser сбил 81-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. ГАИ разбирается во всех обстоятельствах.

Речицкий р-н