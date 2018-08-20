9 и 10 лет усиленного режима получили двое мужчин, которые занимались закладками

Суд Первомайского района Минска вынес приговор в отношении двух мужчин, которые занимались так называемыми закладками. За незаконный оборот наркотиков, совершенный группой лиц, они получили 9 и 10 лет усиленного режима. Установлено, что подозреваемые работали на один из интернет-магазинов всего около месяца. Признательные показания они дали сразу.