Алексей Жуков и Павел Быковский задержаны по делу о несанкционированном доступе к информации БелТА

Сегодня стали известны новые подробности по делу о несанкционированном доступе к информации БелТА. Проходят следственные действия с участием сотрудников таких изданий, как "Культура и искусство", "РиелтБай" и "АйТиВи". Кроме того, задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский. Их подозревают в аналогичных нарушениях. Проверка еще не завершена, и расследование уголовного дела продолжается. Как сообщалось ранее, МВД раскрыло многочисленные факты незаконного доступа к компьютерной информации Белорусского телеграфного агентства. Данными платной подписки нелегально пользовались должностные лица издательского дома "Белорусская наука", "БелаПАН" и "ТутБай Медиа". Уголовное дело возбуждено по статье "Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда".