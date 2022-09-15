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Аварии на МКАД, автоледи проехала на красный и совершила ДТП, нетрезвая женщина попала под колеса автомобиля
Предлагаем вашему вниманию обзор дорожных происшествий, которые произошли накануне.
Авария на МКАД
Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии на МКАД. Накануне на внешнем кольце столкнулись автомобили "БМВ" и "фольксваген".По данным дорожной милиции, водитель "фольксвагена" ехал в сторону улицы Притыцкого, но из-за невнимательности столкнулся с двигавшейся впереди в попутном направлении машиной "БМВ". В результате аварии пассажир "фольксвагена" получила травмы, ее доставили в больницу.
Проехала на красный и совершила ДТП
Инцидент случился накануне около 10 часов вечера.56-летняя автоледи на машине "шкода" выехала на перекресток улиц Горецкого и Шаранговича на запрещающий сигнал, в итоге врезалась в "фольксваген", который ехал на зеленый. От удара "шкоду" отбросило на другую машину, а после авто перевернулось. Предполагаемая виновница аварии получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.
Переходила дорогу в неположенном месте
В Могилеве нетрезвая женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля. Авария произошла в районе дома 21а по улице Космонавтов. 56-летняя дама переходила дорогу в неположенном месте. В это время со стороны улицы Лазаренко ехал "опель", который и сбил пешехода-нарушителя. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Пострадавшая была пьяна, сообщили в ГАИ.
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