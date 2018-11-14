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Пять женщин погибли в ДТП в Калинковичском районе
Сложные погодные условия сегодня стали причиной сразу нескольких крупных ДТП в Беларуси. Так, в Калинковичском районе погибли пять женщин - там столкнулись "фольксваген" и МАЗ с прицепом. Водитель микроавтобуса в реанимации. По предварительной информации, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При этом на колесах машины была установлена летняя резина. На месте работают следователи. Еще одно происшествие с пассажирами: в Оршанском районе перевернулся автобус. Никто не пострадал.
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