Пять женщин погибли в ДТП в Калинковичском районе

Сложные погодные условия сегодня стали причиной сразу нескольких крупных ДТП в Беларуси. Так, в Калинковичском районе погибли пять женщин - там столкнулись "фольксваген" и МАЗ с прицепом. Водитель микроавтобуса в реанимации. По предварительной информации, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При этом на колесах машины была установлена летняя резина. На месте работают следователи. Еще одно происшествие с пассажирами: в Оршанском районе перевернулся автобус. Никто не пострадал.