Авария на гонках в Витебском районе

ЧП в Витебском районе: во время соревнований по автокроссу спортивный багги сбил двух судей. 35-летний гонщик из Смоленска не справился с управлением и выехал на песчаный выступ. Аварию на мобильные телефоны запечатлели зрители. В результате 52- и 46-летний мужчины получили травмы.