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Авария на гонках в Витебском районе
ЧП в Витебском районе: во время соревнований по автокроссу спортивный багги сбил двух судей. 35-летний гонщик из Смоленска не справился с управлением и выехал на песчаный выступ. Аварию на мобильные телефоны запечатлели зрители. В результате 52- и 46-летний мужчины получили травмы.
По информации СК, сейчас их жизням ничто не угрожает. Водитель не пострадал. После происшествия два заезда были отменены.
Проводится проверка. Известно, что смоленскому гонщику трасса была хорошо знакома.
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