Авария на МКАД: мотоциклист с травмами госпитализирован

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на МКАД. По предварительной информации, 29-летний водитель байка двигался по второй полосе внутреннего кольца в направлении улицы Притыцкого, не выдержал опасное расстояние и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.