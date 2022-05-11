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Авария на МКАД: мотоциклист с травмами госпитализирован
Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на МКАД. По предварительной информации, 29-летний водитель байка двигался по второй полосе внутреннего кольца в направлении улицы Притыцкого, не выдержал опасное расстояние и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.
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