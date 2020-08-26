Авария на МКАД с участием трех машин

Три машины столкнулись на МКАД. Автомобиль "киa" двигался по внутреннему кольцу со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта и на 44-м км кольцевой врезался в металлический забор, а затем столкнулся с автомобилями "форд" и "ситроен", которые двигались в попутном направлении. От удара последнее авто вылетело за пределы проезжей части. Водитель с травмами доставлен в медучреждение.



