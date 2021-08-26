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Авария на МКАД: столкнулись сразу четыре авто

Водитель "Лады" двигался по внешнему кольцу со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Казинца. В районе 23 километра он врезался в "Рено", который ехал впереди. От удара "Ладу" отбросило на соседнюю полосу, она столкнулась с "Ситроеном", он в свою очередь - с "Мерседесом". В результате автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Причины аварии выясняются.

И еще одно ДТП. Только с участием самоката. Водитель "Шевроле" двигался по улице Кальварийской в направлении проспекта Пушкина. На Ольшевского он наехал на 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка.


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