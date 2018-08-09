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Авария на проспекте Независимости. По инерции столкнулись пять машин

"Поезд" из пяти машин образовался на проспекте Независимости. Авария произошла сегодня около полудня в районе станции метро "Восток". Все авто двигались со стороны улицы Волгоградской в направления Филимонова. Причина ДТП известна - водитель не соблюла безопасную дистанцию и столкнулась с предыдущим авто, которое и отбросило на третий автомобиль, и так по цепочке. В результате повреждено пять машин. На проспекте сразу образовался затор. Пострадавших нет. На это время движение на проспекте восстановлено.

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