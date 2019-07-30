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Авария на трамвайных путях

Сегодня ночью в Минске женщина за рулем автомобиля Audi двигалась со стороны улицы Захарова и не обратила внимания на металлическую ограду, совершила наезд на конструкцию. В результате транспортное средство оказалось среди рельсов. Никто не пострадал. Женщина покинула авто самостоятельно. Автомобиль получил механические повреждения.

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