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Авария на трассе Минск - Гродно

На въезде в столицу Skoda на большой скорости практически наполовину влетела под фуру, которая стояла на обочине. На место прибыли спасатели, скорая помощь и ГАИ. Специалисты деблокировали из легкового автомобиля мужчину, спасти которого не удалось. Обстоятельства происшествия выясняются.

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