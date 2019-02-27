Авария на трассе Минск - Гродно

На въезде в столицу Skoda на большой скорости практически наполовину влетела под фуру, которая стояла на обочине. На место прибыли спасатели, скорая помощь и ГАИ. Специалисты деблокировали из легкового автомобиля мужчину, спасти которого не удалось. Обстоятельства происшествия выясняются.