Авария с участием автобуса с детьми в Слуцком районе

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП в Слуцком районе. Сегодня утром на трассе Минск - Микашевичи вблизи деревни Леньки столкнулись автомобиль и автобус с детьми. Сообщается, что «ситроен», выезжая со второстепенной, не уступил дорогу транспорту, который вез ребят на новогодний утренник. Травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля. С детьми все хорошо, они не пострадали. Автобус оперативно заменили и в сопровождении ГАИ дети продолжили путь на праздник.