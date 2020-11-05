Авария с участием мотоциклиста в Минске

Водитель двухколесного двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кошевого в направлении Аранской, не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на Renault. При этом автомобиль остановился на красный сигнал светофора. Во время ДТП никто не пострадал. Мотоциклист с признаками алкогольного опьянения доставлен на медосмотр.