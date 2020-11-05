ЧПЗона X

Авария с участием мотоциклиста в Минске

Водитель двухколесного двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кошевого в направлении Аранской, не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на Renault. При этом автомобиль остановился на красный сигнал светофора. Во время ДТП никто не пострадал. Мотоциклист с признаками алкогольного опьянения доставлен на медосмотр.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все