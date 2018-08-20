Авария в Дзержинском районе

Женщина-водитель "мицубиси" выезжала на трассу и не уступила дорогу "хендай". В результате столкновения с травмами госпитализированы пассажиры - женщина 76 лет и 11-летняя девочка. С травмами в больницу попала и женщина-водитель. Возбуждено уголовное дело.