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Авария в Дзержинском районе
Женщина-водитель "мицубиси" выезжала на трассу и не уступила дорогу "хендай". В результате столкновения с травмами госпитализированы пассажиры - женщина 76 лет и 11-летняя девочка. С травмами в больницу попала и женщина-водитель. Возбуждено уголовное дело.
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