Аварии с участием общественного транспорта. Легковой автомобиль и троллейбус столкнулись сегодня в Минске на улицы Кижеватова. Водитель Honda двигался по 3-й полосе и не выполнил требования дорожного знака "Направление движения по полосам". В итоге авто столкнулось с троллейбусом, который поворачивал налево со второй полосы. От удара иномарку отбросило на припаркованную рядом машину. Пострадавших нет.