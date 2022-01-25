ДТП произошло на пересечении с улицей Городской Вал. Водитель "Тойоты" двигался по второй полосе проспекта со стороны улицы Комсомольской в направлении Володарского. При повороте на пересечении с улицей Городской Вал водитель легковушки не заняла крайнее правое положение в соответствующей полосе для движения и столкнулась с пассажирским автобусом, который двигался по первой полосе в попутном направлении. В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.