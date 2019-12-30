Автобус с белорусами попал в ДТП вблизи Пскова. Есть пострадавшие

Под Псковом выясняют причины аварии автобуса с белорусами. ДТП произошло в 2:50 возле деревни Подборовье под Псковом. 47-летний водитель "Неоплана", следовавшего по маршруту Минск - Санкт-Петербург, не справился с управлением. Машина съехала с дороги по ходу движения и перевернулась в кювет.





В салоне находилось 50 пассажиров (все белорусы) и два водителя

К счастью, никто не погиб. По последним данным, травмы получил 21 человек, в том числе трое детей. Пять госпитализированы, один в реанимации. Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле "Балтхаус".

Дополнительная информация:

Обратились за первой помощью 24 человека, из них 13 были отправлены на консультацию в Псковскую областную больницу. 6 из 13 пострадавших получили помощь амбулаторно, 7 госпитализированы. 1 человек в реанимации (состояние стабильно тяжелое), 2 в челюстно-лицевой хирургии, 2 в торакальной хирургии, 2 в травматологии. Кроме того, госпитализированы 2 ребенка.

Всеми вопросами занимается отделение посольства Беларуси в России (Санкт-Петербург).