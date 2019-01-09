Автобус с детьми попал в аварию в Червенском районе из-за диких животных

Такова первоначальная версия ГАИ. Напомним, накануне около семи вечера столкнулись два автобуса, ехавшие в колонне. Школьников перевозили с представления в Минске обратно в Могилев. Водитель МАЗа начал притормаживать из-за появившихся на обочине лосей. В этот момент шофер автобуса "Неман", ехавший следом за ним, не справился с управлением и допустил столкновение. В итоге пострадали две 12-летние девочки - их госпитализировали. Состояние их удовлетворительное.