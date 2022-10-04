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Серьезное ДТП под Фаниполем - автобус столкнулся с погрузчиком и легковушкой, пострадали 15 человек

Серьезное ДТП под Фаниполем - автобус столкнулся с погрузчиком и легковушкой, пострадали 15 человек

В Дзержинском районе автобус столкнулся с погрузчиком, пишет БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

"По предварительной информации, 4 октября около 8:40 на 21-м км автодороги Р1 вблизи д. Черкассы водитель автобуса 1962 года рождения, двигаясь по средней полосе движения, при перестроении совершил столкновение с погрузчиком", - рассказали в УВД.

В Минздраве сообщили, что по предварительной информации специалистов скорой медицинской помощи, которые работали на месте аварии, пострадали 15 человек, из них 7 госпитализированы: 6 в тяжелом и среднетяжелом состоянии с сочетанными травмами. Пострадавшие госпитализированы в больницы Минска. Еще 8 пациентам оказана медицинская помощь на месте. Продолжается осмотр пациентов.

На месте аварии работает 7 бригад скорой медпомощи, из них 2 реанимационные Минского областного центра скорой медицинской помощи.

Следственный комитетвозбудилуголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.

Фото:ATN_NEWS

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