Серьезное ДТП под Фаниполем - автобус столкнулся с погрузчиком и легковушкой, пострадали 15 человек

В Дзержинском районе автобус столкнулся с погрузчиком, пишет БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.



"По предварительной информации, 4 октября около 8:40 на 21-м км автодороги Р1 вблизи д. Черкассы водитель автобуса 1962 года рождения, двигаясь по средней полосе движения, при перестроении совершил столкновение с погрузчиком", - рассказали в УВД.



В Минздраве сообщили, что по предварительной информации специалистов скорой медицинской помощи, которые работали на месте аварии, пострадали 15 человек, из них 7 госпитализированы: 6 в тяжелом и среднетяжелом состоянии с сочетанными травмами. Пострадавшие госпитализированы в больницы Минска. Еще 8 пациентам оказана медицинская помощь на месте. Продолжается осмотр пациентов.



На месте аварии работает 7 бригад скорой медпомощи, из них 2 реанимационные Минского областного центра скорой медицинской помощи.