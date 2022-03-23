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Автодайджест - информация о происшествиях на дорогах страны
Самые важные новости собрал Владимир Королев.
Реакция дальнобойщика спасла жизнь байкеру. Первая серьезная авария с участием мотоцикла произошла накануне в Гродненском районе. Во время опережения мотоцикл колесом задел попутный байк и упал на дорогу прямо под встречную фуру. Шофер большегруза вовремя среагировал на ДТП и остановился в мгновенье. Под машиной оказались лишь ноги мотоциклиста. Как итог - перелом бедра. Пострадавший сейчас в больнице.
Полоцк
Вылетел на маму с детьми - в Полоцке БМВ после аварии сбил трех человек. Водитель Nissan, выезжая с парковки, не пропустил авто. От удара БМВ выскочила на тротуар, где в этот момент были пешеходы. 5-летняя девочка получила перелом ноги, ее мама и годовалая сестра отделались испугом.
Пуховичский район
11 часов понадобилось железнодорожникам, чтобы полностью восстановить движение после аварии. Минувшим вечером на регулируемом переезде поезд бизнес-класса протаранил прицеп проезжающего трактора. В аварии пострадавших нет. Кроме Stadler, поврежденными оказались опоры электроснабжения, работы продолжались всю ночь. В это время пассажиров доставляли на автобусах. Задержка поездов составила около 7 часов.
Минск
Еще один инцидент с мотоциклом произошел на столичном проспекте Пушкина. Там байкер упал во время движения - слишком резко затормозил перед авто. Белый седан не успел покинуть перекресток до смены сигнала светофора и попытался проскочить. Видимо, опасаясь аварии, мотоциклист и предпринял экстренное торможение, из-за чего и перевернулся.
Могилевский район
Пешеход погиб в пригороде Могилева - ранним утром водитель автомобиля "ГАЗель" на трассе М8 не заметил 50-летнего мужчину на дороге. Судя по фото, в этом месте нет перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
Минский район
Авария в Минском районе - недалеко от Гатово водитель Mazda на перекрестке не уступил дорогу Volkswagen. В ДТП пострадали мать и дочь - пассажиры Volkswagen Vento. Оба попали в больницу. По факту ДТП дорожная милиция проводит проверку.
Выбрал неверную скорость на закруглении дороги, попал в неуправляемый занос - эта предварительная версия аварии в пригороде Заславля. Там водитель Peugeot вылетел на встречную, где столкнулся с Great Wall. В результате удара водитель кроссовера с травмами была госпитализирована. В ГАИ дополнили - оба шофера были пристегнуты.
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