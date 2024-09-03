ЧПЗона X

Автомобиль перевернулся в Минске в результате ДТП

Во время дорожно-транспортного происшествия в белорусской столице перевернулся автомобиль. Утром 3 сентября на улице Казинца 28-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованные машины. От удара транспортное средство перевернулось. Водителя госпитализировали. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть максимально осторожными во время движения, внимательными, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

Не уступил дорогу авто и спровоцировал ДТП

Несоблюдение правил дорожного движения стало причиной еще одной аварии в городе. Водитель автомобиля "Киа" на пересечении улицы Инженерной и переулка Промышленного не уступил дорогу "шкоде", двигавшейся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Обе машины отбросило в припаркованный "фольксваген". Водителя "шкоды" доставили в учреждение здравоохранения для обследования медиками.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все