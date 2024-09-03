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Автомобиль перевернулся в Минске в результате ДТП
Во время дорожно-транспортного происшествия в белорусской столице перевернулся автомобиль. Утром 3 сентября на улице Казинца 28-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованные машины. От удара транспортное средство перевернулось. Водителя госпитализировали. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть максимально осторожными во время движения, внимательными, не превышать скорость и не совершать резких маневров.
Не уступил дорогу авто и спровоцировал ДТП
Несоблюдение правил дорожного движения стало причиной еще одной аварии в городе. Водитель автомобиля "Киа" на пересечении улицы Инженерной и переулка Промышленного не уступил дорогу "шкоде", двигавшейся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Обе машины отбросило в припаркованный "фольксваген". Водителя "шкоды" доставили в учреждение здравоохранения для обследования медиками.
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