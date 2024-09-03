Автомобиль перевернулся в Минске в результате ДТП

Во время дорожно-транспортного происшествия в белорусской столице перевернулся автомобиль. Утром 3 сентября на улице Казинца 28-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованные машины. От удара транспортное средство перевернулось. Водителя госпитализировали. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть максимально осторожными во время движения, внимательными, не превышать скорость и не совершать резких маневров.