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Белорус погиб на горнолыжном курорте в Словакии

Напомним, трагедия с нашим соотечественником произошла и на словацком горнолыжном курорте "Ясна". 2 лыжника врезались друг в друга. Несмотря на усилия врачей, спасти потерявшего сознание мужчину не удалось. Второй лыжник - гражданин Словакии. Он был госпитализирован. Курорт находится на горе Хопок. Врачи летели на помощь из города Попрада. Местная полиция проводит расследование случившегося.

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