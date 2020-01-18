Белорус погиб на горнолыжном курорте в Словакии

Напомним, трагедия с нашим соотечественником произошла и на словацком горнолыжном курорте "Ясна". 2 лыжника врезались друг в друга. Несмотря на усилия врачей, спасти потерявшего сознание мужчину не удалось. Второй лыжник - гражданин Словакии. Он был госпитализирован. Курорт находится на горе Хопок. Врачи летели на помощь из города Попрада. Местная полиция проводит расследование случившегося.