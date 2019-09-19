Белорус похищал деньги с карт иностранцев

Жизнь за чужой счет или хакерская атака. Крупную махинацию в Сети расследуют правоохранители Минска. Главный фигурант уголовного дела - 24-летний житель Минска. Он уже задержан. Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый использовал реквизиты банковских карт иностранцев и покупал топливо через мобильные приложения заправок.



Затем продавал бензин по бросовой цене. По оперативной информации МВД, за это расплачивались граждане США, Бразилии, Израиля и других государств. Сумма достигла 90 тысяч рублей. Реквизиты карт мужчина приобрел в Интернете за криптовалюту.



Также подозреваемому удалось похитить с карт-счетов иностранцев сумму, эквивалентную 60-ти тысячам белорусских рублей. Кроме того, обвиняемый мог незаконно оплачивать услуги байкшеринга и каршеринга. Следствие продолжает проверять информацию.