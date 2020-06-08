Белорус пытался въехать в страну по чужому паспорту

Пытался въехать в странупо чужому паспорту. В Национальном аэропорту Минск задержали белоруса. Инцидент произошел 2 июня. Сообщается, что мужчина прилетел из Амстердама и предъявил паспорт гражданина Украины. Впрочем, проверку путешественник не прошел. Сам он пояснил, что нашел документ в Португалии. За использование поддельных документов в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет ограничения свободы.





