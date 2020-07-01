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Белорус умер в Италии во время отдыха на пляже

38-летний белорус почувствовал себя плохо в воде и умер на пляже в Италии. Это случилось в провинции Савона на западе страны. Нашего соотечественника пытались спасти представители Красного Креста, а затем сотрудники скорой помощи, но помочь ему не смогли. Причины ухудшения самочувствия и обстоятельства этого происшествия пока до конца не понятны.

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