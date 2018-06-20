ЧПЗона X

Белорусские пограничники остановили канал нелегальной миграции в Евросоюз

Как только что стало известно, белорусские пограничники остановили канал нелегальной миграции в Евросоюз. Преступную группу задержали в пункте пропуска "Каменный Лог". Российскую фуру решили досмотреть в специальном боксе. Оказалось, что в опломбированном полуприцепе прятались трое граждан Шри-Ланки без документов.

Выйти на нелегалов удалось благодаря информации пограничного управления ФСБ России. Сейчас ищут других участников преступной группы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все