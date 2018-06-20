Как только что стало известно, белорусские пограничники остановили канал нелегальной миграции в Евросоюз. Преступную группу задержали в пункте пропуска "Каменный Лог". Российскую фуру решили досмотреть в специальном боксе. Оказалось, что в опломбированном полуприцепе прятались трое граждан Шри-Ланки без документов.