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Белорусские правоохранители пресекли канал поставки героина из Афганистана в ЕС
Вечером 7 февраля в Гродненском районе задержаны два иностранных гражданина. Мужчины намеревались вывезти более 6 килограммов наркотика в Германию. Наша страна использовалась как транзитная территория. Подозреваемые передвигались на двух машинах, в кузове одной из них и были обнаружены свертки с порошком (тайники оборудовали в технических нишах автомобиля). Экспертиза подтвердила, что это особо опасное наркотическое средство героин. Героин обнаружили при помощи инспекционно-досмотрового комплекса. Вместе с наркоконтролем в операции принимали участие специалисты таможни и Пограничного комитета. Возбуждено уголовное дело.
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