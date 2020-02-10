Белорусские правоохранители пресекли канал поставки героина из Афганистана в ЕС

Вечером 7 февраля в Гродненском районе задержаны два иностранных гражданина. Мужчины намеревались вывезти более 6 килограммов наркотика в Германию. Наша страна использовалась как транзитная территория. Подозреваемые передвигались на двух машинах, в кузове одной из них и были обнаружены свертки с порошком (тайники оборудовали в технических нишах автомобиля). Экспертиза подтвердила, что это особо опасное наркотическое средство героин. Героин обнаружили при помощи инспекционно-досмотрового комплекса. Вместе с наркоконтролем в операции принимали участие специалисты таможни и Пограничного комитета. Возбуждено уголовное дело.



