Белорусским пограничникам попался подводный "охотник"

Сотрудники Полоцкого отряда задержали нарушителя в 300 метрах от латвийской границы. Инцидент произошел накануне на берегу реки Западная Двина в Друйском районе. Как выяснилось позже, ныряльщиком оказался 47-летний белорус. Он был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Документов на право нахождения в пограничной полосе у жителя Браслава не оказалось. Сам он пояснил, что просто занимался подводной охотой. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима в отношении мужчины начат административный процесс. Санкция каждой из статей предусматривает штраф более чем 1 200 рублей.