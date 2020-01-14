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Белорусский альпинист-одиночка получил травмы во время восхождения на Эльбрус

Со скалы Пастухова его эвакуировали российские спасатели. Экстремала поместили в хирургическое отделение Центральной районной больницы Эльбрусского муниципального района. Как сообщили сотрудники скорой помощи, он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер грудной клетки и обморожение кистей.
Сегодня утром российским спасателям удалось найти и эвакуировать с высоты 4 тысячи 800 метров белоруса Павла Грачева. 37-летний альпинист из Минска при восхождении на гору сорвался, получил травму и обратился за помощью. В поисково-спасательной операции принимали участие 6 сотрудников МЧС России. Они спустили альпиниста на поляну Азау и передали медикам.
Это не первый случай ЧП с белорусскими туристами в горах на Кавказе. Летом 2018о в Приэльбрусье погиб уроженец Гомеля, который руководил восхождением группы, попавшей под камнепад. А в 2016 году в районе скал Пастухова при спуске разбился еще один белорус.

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