Белорусский альпинист-одиночка получил травмы во время восхождения на Эльбрус

Со скалы Пастухова его эвакуировали российские спасатели. Экстремала поместили в хирургическое отделение Центральной районной больницы Эльбрусского муниципального района. Как сообщили сотрудники скорой помощи, он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер грудной клетки и обморожение кистей.

Сегодня утром российским спасателям удалось найти и эвакуировать с высоты 4 тысячи 800 метров белоруса Павла Грачева. 37-летний альпинист из Минска при восхождении на гору сорвался, получил травму и обратился за помощью. В поисково-спасательной операции принимали участие 6 сотрудников МЧС России. Они спустили альпиниста на поляну Азау и передали медикам.

Это не первый случай ЧП с белорусскими туристами в горах на Кавказе. Летом 2018о в Приэльбрусье погиб уроженец Гомеля, который руководил восхождением группы, попавшей под камнепад. А в 2016 году в районе скал Пастухова при спуске разбился еще один белорус.



