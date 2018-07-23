Белорусский автобус попал в ДТП в Украине

Информация появилась сегодня на странице в социальной сети одной из туристок. Инцидент произошел утром в 135 километрах от Киева. Автобус пересек встречную полосу и съехал в кювет. По предварительным данным, пострадавших нет. По информации некоторых ресурсов, среди пассажиров были дети, которые ехали на соревнования. По словам очевидцев, водитель, вероятно, уснул за рулем - он сменился после границы и, по всей видимости, выехав на хорошую трассу, утратил бдительность. Пассажирам уже предоставили подменный автобус из Киева, и они продолжают поездку в Одессу.