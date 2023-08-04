ЧПЗона X

Берлин отказался поставлять Украине ракеты, которые способны долететь до Москвы

Германия отказала Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые способны долететь до Москвы. Министр обороны ФРГ заявил, что вместо этого Берлин намерен сосредоточиться на поставках Киеву систем ПВО, инженерной и бронетанковой техники, а также на обучении солдат ВСУ. Он также сослался на американских союзников, которые тоже не включают крылатые ракеты в свои поставки вооружений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все