Более килограмма ртути нашли под Молодечно

Более килограмма ртути! В Молодечненском районе во время строительных работ найдены опасные отходы. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которых вызвали на место происшествия в агрогородок Якимовщина, провели обследование территории и необходимые замеры, в ближайшее время ртуть будет утилизирована.



