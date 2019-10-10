Более полутора миллионов рублей ущерба предъявляют пятерым белорусским предпринимателям

Легально они занимались поставками с территории Евросоюза вина и грибов. Однако уже за пределами нашей страны реализация шампиньонов становилась незаконной. Чтобы обеспечить транзит по Беларуси и въезд на территорию России европейских грибов, использовались машины, идентичные по марке и цвету, также подделывались техпаспорта и делались дубликаты госномеров.



Под видом вина грибы беспрепятственно транспортировали по территории Беларуси, а уже в Смоленской области, по словам оперативников, запрещенные в России европейские шампиньоны находили своего сбытчика. Товар продавался за наличные деньги, а махинаторы готовили новый пакет поддельных документов.



Злоумышленники должны возместить причиненный государству ущерб. Общая сумма неуплаченных налогов - более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Возбужден ряд уголовных дел, их ведет Следственный комитет.



