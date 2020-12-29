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Брестские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков
Брестские таможенники изъяли контрабанду наркотиков весом свыше 182 кило. Их стоимость превышает три с половиной миллиона долларов. Как сообщает Таможенный комитет, грузовик следовал из Сербии через пункт пропуска “Козловичи”. Водителем тяжеловеса 42-летний серб. Он заявил, что якобы перевозит промышленное оборудование и даже предоставил соответствующие документы. Однако таможенники вместе с пограничниками решили, что автопоезд нужно отправить на сканер. Благодаря этому, стало известно о наличии в фуре дополнительных вложений. Из вентилятора изъято 89 пакетов с порошком и таблетками, а также несколько мешков с коричневым веществом. Экспертиза подтвердила - все это наркотики. Шофер задержан и заключен под стражу.
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