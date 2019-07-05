Бывший вице-мэр Минска Андрей Доморацкий приговорен к 12 годам колонии усиленного режима

Суд Центрального района столицы огласил приговор по делу бывшего вице-мэра Минска Андрея Доморацкого. Его признали виновным. В итоге - 12 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также обвиняемый должен выплатить штраф в 3 000 рублей. Напомним, экс-чиновнику выдвинули обвинения сразу по трем эпизодам: получение взятки в размере 2,5 тысячи долларов, злоупотребление властью и незаконное получение премии на сумму около двух тысяч рублей. Сам же обвиняемый на протяжении всего судебного процесса настаивал на своей невиновности. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.