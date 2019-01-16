Cамосвал с грузом на трассе Минск - Молодечно - Нарочь съехал в кювет

Авария в Минском районе с участием самосвала. Машина с грузом на трассе Минск - Молодечно - Нарочь съехала в кювет и опрокинулась, за рулем МАЗа находился житель Вилейского района. Он не справился с управлением. Из кузова выпали камни и повредили автомобиль "опель", который в момент происшествия двигался по встречной полосе. Водитель легковой не пострадал, а вот водитель самосвала с травмами госпитализирован.