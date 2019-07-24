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Часть подвесного потолка обрушилась сегодня в одном из торговых центров Минска
24.07.2019
15:46
Президент
Все
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Недавно
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
4 часа назад
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
06.11.2024
19:34
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
06.11.2024
13:40
Политика
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Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
4 часа назад
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
23 часа назад
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
18:26
Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
17:59
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
13:30
Общество
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Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
Недавно
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
2 часа назад
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
3 часа назад
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
3 часа назад
Экономика
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Что позволило Петербургскому тракторному заводу снизить импортную составляющую
5 часов назад
Когда в Беларуси появятся беспилотники отечественного производства?
23 часа назад
А вы знали о записи беседы? Зачем транскрибируют текст разговора клиента и оператора банка
24 часа назад
Есть ли в Беларуси высокотехнологичные производства?
24 часа назад
ВТБ (Беларусь) увеличивает кешбэк ко Всемирному дню шопинга
12 часов назад
В мире
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Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
2 часа назад
Европарламентарии требуют отменить безвизовый въезд в ЕС для грузин
2 часа назад
В ФРГ электричество подорожало в 6 раз - в чем причина
2 часа назад
Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии
9 часов назад
Регионы
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В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
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14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
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21:23
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