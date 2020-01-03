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Человеческие останки, найденные в Свислочи, предположительно женские
Жуткая находка в центре Минска. Рабочие обнаружили в Свислочисумку с человеческими останками в районе гостиницы "Беларусь". Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и лица, которые могли совершить преступление. На месте происшествия побывал наш корреспондент Владимир Королев.
Страшная находка в Минске
Судя по фотографии, обнародованной МВД страны, все произошло на этом месте. В центре Минска работники коммунальной службы чистили речку Свислочь и обнаружили страшную находку. В сумке были человеческие останки. Что произошло, кто это и когда случилась трагедия - на эти вопросы еще только предстоит ответить следователям и экспертам.
Столичный сквер "Старостинская слобода"находится возле гостиницы "Беларусь" между Дворцом спорта и стелой "Минск - город-герой". Это место многолюдно лишь в праздники, здесь расположен узкий участок реки. Днем 2 января коммунальные службы Центрального района наводили порядок на территории после Нового года.
Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП
Сейчас оперативники изучают кадры с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность человека, который и принес черно-красную спортивную сумку. Специальная экспертиза по найденным фрагментам должна определить время смерти, пол и возраст погибшего. Есть предположение, что это женщина. В ГУВД отметили, что никаких иных фрагментов, кроме тех, что в сумке, на месте обнаружено не было.
Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.
После результатов экспертизы правоохранители начнут отрабатывать пропавших без вести и выдвигать версии чрезвычайного происшествия. Следствием уже возбуждено уголовное дело.
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