Четверо на льдине, пожары из-за тлеющей сигареты в Витебске, Орше и Щучинском районе, мужчина провалился в ледяную реку

Витебск

Пожар в Витебске едва не закончился трагедией, предположительно, из-за тлеющей сигареты. Эту версию рассматривают в МЧС. Звонок на спецлинию 101 поступил накануне вечером: в доме на улице 1-й Шумилинской загорелась квартира на 1-м этаже. Прибывших спасателей встретила соседка, к тому моменту она смогла открыть горящее жилища, у нее были ключи. 63-летнего хозяина нашли на полу возле дивана. Он был без сознания. Известно, что мужчина живет один и злоупотребляет алкоголем. С ожогами пострадавшего госпитализировали.

Орша

Похожая история случилась накануне в Орше. Из горящей квартиры на улице Могилевской спасатели вытащили 58-летнего мужчину. По информации ведомства, хозяин в бессознательном состоянии лежал практически у самого входа на разбросанных вещах. Он стал приходить в себя, когда его на руках вынесли в подъезд. Помощь понадобилась также другим жильцам. Всего эвакуировали 6 человек, среди них был ребенок. Пострадавшего увезли в госпиталь. Предварительная версия пожара, как и в предыдущем случае, - неосторожное курение.

Щучинский р-н

Незатушенный окурок, предположили в МЧС, мог спровоцировать разбушевавшееся пламя в Щучинском районе. О том, что в деревне Волковичи горит дом, хозяин сообщил сам, но от соседей. Теперь владельцу апартаментов придется провести косметический ремонт в доме. Справиться с огнем самостоятельно он не мог. Из-за дыма мужчине пришлось выбежать на улицу, где он и ждал приезда пожарных расчетов.

Кореличи

В Кореличах накануне спасатели работали на воде. Там в ледяную реку провалился 56-летний мужчина. Его, тонущего в нескольких метрах от берега, заметила компания молодых людей, о чем тут же сообщила в МЧС. Пострадавшего после спасения в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Житковичский р-н

"Алло, здравствуйте. - Здравствуйте. - У нас проблема, мы на озере. Оторвало льдину, мы на льдине, здесь стоим".