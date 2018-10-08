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Четверо пострадавших при ДТП в Украине еще остаются в гомельской больнице
Четверо пострадавших при ДТП в Украине по-прежнему остаются в Гомельской областной больнице. Двое в тяжелом состоянии в реанимации. Еще у одного травмы средней степени тяжести. Состояние четвертого пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Никому из доставленных в субботу в гомельскую больницу оперативные вмешательства не потребовались.
Напомним, микроавтобус с гомельскими номерами столкнулся с грузовым краном утром 4 октября в Кривоозерском районе Украины. Пострадали 6 белорусов.
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