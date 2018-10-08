Четверо пострадавших при ДТП в Украине еще остаются в гомельской больнице

Четверо пострадавших при ДТП в Украине по-прежнему остаются в Гомельской областной больнице. Двое в тяжелом состоянии в реанимации. Еще у одного травмы средней степени тяжести. Состояние четвертого пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Никому из доставленных в субботу в гомельскую больницу оперативные вмешательства не потребовались.